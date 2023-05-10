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AIRSIDE下季起試業 商場出租率達八成

南豐旗下啟德綜合商業項目AIRSIDE，將於下季正式試業。AIRSIDE為1座樓高47層、總樓面達190萬方呎的綜合大樓，商場部分佔地70萬方呎，目前出租率已達80%，落實進駐商戶包括MCL AIRSIDE戲院、City'super超市、及無印良品等；另外逾40家餐廳，佔整體商戶約35%。南豐集團香港地產處執行董事許謙讓預計，AIRSIDE最快下季起試業時，達百份百出租率。

日資金融公司租近10萬呎成最大租戶

寫字樓方面，AIRSIDE設32層或約120萬方呎甲級寫字樓樓面，目前已租出40萬方呎或逾三成，租戶包括法國賽博集團香港分公司、日資科技公司柯尼卡美能達、以及一家日資金融集團旗下的分公司。上述日資金融公司同時為AIRSIDE寫字樓目前最大租戶，租用約9.6萬方呎樓面。許謙讓透露，集團現正積極與準租戶洽租，當中不乏擬租用3至4層的大手客，料年底前寫字樓出租率可達五成。

南豐總部年底遷入

值得留意，南豐集團總部亦將於年底前由中環遷至AIRSIDE，屆時舊總部將釋出約4萬方呎樓面，會安排出租。許謙讓認為，目前寫字樓市場競爭激烈，疫症下衍生的寫字樓空置，需要時間讓新興行業消化，預計過渡期需時2至3年，料今年及明年寫字樓租金均持平。

商場零售方面，許則認為，商場商舖空置率處於低水平，料今年零售商舖租金持平，最快明年才會錄得升幅。

 

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