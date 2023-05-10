日資金融公司租近10萬呎成最大租戶

寫字樓方面，AIRSIDE設32層或約120萬方呎甲級寫字樓樓面，目前已租出40萬方呎或逾三成，租戶包括法國賽博集團香港分公司、日資科技公司柯尼卡美能達、以及一家日資金融集團旗下的分公司。上述日資金融公司同時為AIRSIDE寫字樓目前最大租戶，租用約9.6萬方呎樓面。許謙讓透露，集團現正積極與準租戶洽租，當中不乏擬租用3至4層的大手客，料年底前寫字樓出租率可達五成。

南豐總部年底遷入

值得留意，南豐集團總部亦將於年底前由中環遷至AIRSIDE，屆時舊總部將釋出約4萬方呎樓面，會安排出租。許謙讓認為，目前寫字樓市場競爭激烈，疫症下衍生的寫字樓空置，需要時間讓新興行業消化，預計過渡期需時2至3年，料今年及明年寫字樓租金均持平。

商場零售方面，許則認為，商場商舖空置率處於低水平，料今年零售商舖租金持平，最快明年才會錄得升幅。

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