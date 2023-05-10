暑假租務旺季即將來臨前，中原最新數據顯示，4月中原城市租金指數CRI最新報111.22點(反映私宅)，按月升1.16%，指數創去年10月錄得111.51點後、6個月來的新高，重返2022年10月水平；中原研究部高級聯席董事楊明儀指，私宅租金升勢持續擴大，4月按月升1.16%，升幅亦為近20個月最大，3月升0.92%，2月升0.76%。
事實上，租金復蘇，CRI連升3個月共2.86%，第二季有望重上113點水平，現時相差1.60%，但未來CRI升勢可能逐步減慢。
另4月八大租金指數齊升，是相隔20個月、即逾1年半以來再現，上一次出現是2021年8月，當時正值暑期租賃旺市。
至於反映大型屋苑租金的CRI Mass報116.35點，創7個月新高，按月升1.37%；CRI(中小型單位)報113.03點，創6個月新高，按月升1.16%；CRI(大型單位)報99.73點，創5個月新高，按月升1.09%。
租金升勢顯著，CRI Mass、CRI(中小型單位)齊升3個月，分別累升2.92%及2.95%，CRI(大型單位)連升4個月共2.31%。
四大分區的租金指數亦齊升，港島CRI Mass報106.93點，按月升1.54%，連升2個月共3.75%；九龍CRI Mass報103.30點，按月升0.90%，連升3個月共3.46%；新界東CRI Mass報133.43點，按月升1.33%，連升3個月共1.96%；新界西CRI Mass報138.61點，按月升1.87%。