moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

上月私宅租金指數升幅擴大 創半年新高

暑假租務旺季即將來臨前，中原最新數據顯示，4月中原城市租金指數CRI最新報111.22點(反映私宅)，按月升1.16%，指數創去年10月錄得111.51點後、6個月來的新高，重返2022年10月水平；中原研究部高級聯席董事楊明儀指，私宅租金升勢持續擴大，4月按月升1.16%，升幅亦為近20個月最大，3月升0.92%，2月升0.76%。

事實上，租金復蘇，CRI連升3個月共2.86%，第二季有望重上113點水平，現時相差1.60%，但未來CRI升勢可能逐步減慢。

另4月八大租金指數齊升，是相隔20個月、即逾1年半以來再現，上一次出現是2021年8月，當時正值暑期租賃旺市。

至於反映大型屋苑租金的CRI Mass報116.35點，創7個月新高，按月升1.37%；CRI(中小型單位)報113.03點，創6個月新高，按月升1.16%；CRI(大型單位)報99.73點，創5個月新高，按月升1.09%。

租金升勢顯著，CRI Mass、CRI(中小型單位)齊升3個月，分別累升2.92%及2.95%，CRI(大型單位)連升4個月共2.31%。

四大分區的租金指數亦齊升，港島CRI Mass報106.93點，按月升1.54%，連升2個月共3.75%；九龍CRI Mass報103.30點，按月升0.90%，連升3個月共3.46%；新界東CRI Mass報133.43點，按月升1.33%，連升3個月共1.96%；新界西CRI Mass報138.61點，按月升1.87%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款