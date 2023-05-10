事實上，租金復蘇，CRI連升3個月共2.86%，第二季有望重上113點水平，現時相差1.60%，但未來CRI升勢可能逐步減慢。

另4月八大租金指數齊升，是相隔20個月、即逾1年半以來再現，上一次出現是2021年8月，當時正值暑期租賃旺市。

至於反映大型屋苑租金的CRI Mass報116.35點，創7個月新高，按月升1.37%；CRI(中小型單位)報113.03點，創6個月新高，按月升1.16%；CRI(大型單位)報99.73點，創5個月新高，按月升1.09%。

租金升勢顯著，CRI Mass、CRI(中小型單位)齊升3個月，分別累升2.92%及2.95%，CRI(大型單位)連升4個月共2.31%。

四大分區的租金指數亦齊升，港島CRI Mass報106.93點，按月升1.54%，連升2個月共3.75%；九龍CRI Mass報103.30點，按月升0.90%，連升3個月共3.46%；新界東CRI Mass報133.43點，按月升1.33%，連升3個月共1.96%；新界西CRI Mass報138.61點，按月升1.87%。