資料顯示，NOVO LAND第2A期設929伙，預計關鍵日期為2024年4月中。

新地代理總經理胡致遠表示，University Hill第2B期昨日首輪銷售的大手時段售出20伙，共有7組買家連購2伙，當中最大手的買家斥約1900萬元連購2伙。

University Hill第2B期，昨晚亦公布價單3號，原價加推206伙，價單定價由約391.24萬至1658.19萬，呎價約15,514元至22,764元，提供最高15%折扣優惠，折實售價332.554萬至1409.4615萬，折實呎價約13,186至19,349元。另外，項目亦落實於周四（18日）次輪銷售205伙，當中185伙以價單形式發售、另推出20伙招標。

另外，新地昨晚亦更新價單1號及2號，合共上調21伙單位售價(相關單位未上載銷售安排)，加幅最多達10.6%。