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新地部署月底推屯門NOVO LAND 2A期

新地（0016）大埔白石角University Hill 第2B期，昨日首輪以價單推售160伙即日全數沽清，套現逾10.5億元，並於昨晚加推及落實次輪銷售安排。新地副董事總經理雷霆表示，University Hill 第2A、2B期合共3輪大型銷售推出的價單單位，全數沽清，累沽逾500伙，銷情火熱，集團集團部署約兩周後、即本月底推出屯門兆康NOVO LAND第2A期。

資料顯示，NOVO LAND第2A期設929伙，預計關鍵日期為2024年4月中。

新地代理總經理胡致遠表示，University Hill第2B期昨日首輪銷售的大手時段售出20伙，共有7組買家連購2伙，當中最大手的買家斥約1900萬元連購2伙。

University Hill第2B期，昨晚亦公布價單3號，原價加推206伙，價單定價由約391.24萬至1658.19萬，呎價約15,514元至22,764元，提供最高15%折扣優惠，折實售價332.554萬至1409.4615萬，折實呎價約13,186至19,349元。另外，項目亦落實於周四（18日）次輪銷售205伙，當中185伙以價單形式發售、另推出20伙招標。

另外，新地昨晚亦更新價單1號及2號，合共上調21伙單位售價(相關單位未上載銷售安排)，加幅最多達10.6%。

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