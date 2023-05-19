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美聯：內地客入市比例佔13% 連升三季創11年新高

根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，按已知買家姓名作分析，今年首季內地買家佔整體一、二手成交的佔比攀升至約13%，連升3季，並創自2011年第4季後的逾11年新高。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明認為，由於今年初香港與內地才恢復全面通關，相信今年首季上述的內地買家中有不少為新香港人，而比率創新高反映新香港人對香港樓市有信心。除了新香港人支持樓價，政府積極推出多項措施吸引人才來港，包括剛公布擴大人才清單，涵蓋專業由13項大增至51項，相信今年來港投資移民的細節亦將會落實。政府為吸納人才而扭盡六壬，不排除未來有更多的相關措施，增加香港對中外人才的吸引力。相信下半年來港的專才數目將會持續增加，當中部份勢成為本港樓市新力軍，加速港樓的「外循環」啟動。

布又指，隨着來港專才來港工作及生活，即時為本港帶來新增租住需求，支持租金向上。隨着香港經濟逐漸復蘇，帶動樓市氣氛轉旺，私人住宅租金已由低位持續攀升。美聯「租金走勢圖」今年首4個月已上升約2.1%，並創近6年同期新高。若租金持續攀升，或會令部份市民「租轉買」。

另據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，在不包括一手公營房屋之下，本年截至5月18日，一手私樓及二手住宅註冊量合共錄得23,290宗，較去年同期的17,917宗大幅上升約3成。即使與「大旺市」2021年同期錄得的30,254宗比較，亦佔旺市同期約77%，可見今年住宅交投表現理想。布少明認為，隨着通關的威力日漸發酵，本港的經濟活動已逐漸復常，零售及旅遊的數據均表現理想，多間大行已上調本港全年GDP增長預測。預計經濟持續增長將增強市民對置業的信心，助過去三年因疫情而積存的內部購買力「厚積薄發」，推動「內循環」生生不息，為樓市帶來強勁的支持。

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