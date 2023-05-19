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樓價反覆CCL連升兩周 九龍 新界東齊挫

近期樓價走勢呈橫行格局，具體反映今年4月24日至30日交投市況的中原城市領先指數CCL，最新報166.77點，按周上升0.54%；中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，早前復活節長假後，CCL由168點連跌3周降至165點水平，但近2周反彈回升共1.02%，顯示美國議息前，市場期望加息周期結束，樓價輕微回升。

楊續稱，最近5周計，CCL累跌0.97%，反映整體樓價反覆偏軟，指數在165點以上窄幅爭持。

與此同時，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報168.08點，按周升0.31%；CCL(中小型單位)報166.62點，按周升0.43%；豪宅方面，CCL(大型單位)報167.56點，按周升1.12%。

事實上，CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)，均齊回升2周，分別累升0.78%、0.91%及1.64%。

四大分區樓價方面，本周二升二跌。新界西CCL Mass報155.70點，按周升2.74%，終止2周連跌；新界東CCL Mass報179.36點，按周跌2.63%，連升3周後回軟。

至於市區，港島CCL Mass報169.60點，按周升1.61%，連升2周共1.64%；九龍CCL Mass報162.85點，按周跌0.73%。

總結今年4大整體指數暫時數據，CCL累升6.38%；CCL Mass升7.53%；CCL(中小型單位)升7.68%；CCL(大型單位)升0.54%。

 

 

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