近期樓價走勢呈橫行格局，具體反映今年4月24日至30日交投市況的中原城市領先指數CCL，最新報166.77點，按周上升0.54%；中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，早前復活節長假後，CCL由168點連跌3周降至165點水平，但近2周反彈回升共1.02%，顯示美國議息前，市場期望加息周期結束，樓價輕微回升。