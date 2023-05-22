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DONKI荷里活店周三開幕 以「食之遊宴地」為概念

近年在港積極擴張的日本人氣零售專門店「DON DON DONKI」(即前馬莎百貨位置)，在港第10間分店將於本周三(5月24日)於鑽石山荷里活廣場開幕，新店以「食之遊宴地」為概念，提供各種日本美食，包括新鮮蔬果、正宗壽司、即製手握飯糰及優質肉類等，商場特別推出「Shopping Jetso 三重賞」，超過一個月每日大派購物現金券，連串推出「Shopping 賞不停」、「Shopping 印花賞」及「DON DON DONKI 最高消費購物賞」期間限定消費推廣活動。

推廣期內，顧客於「DON DON DONKI 荷里活廣場店」及場內指定商戶消費共滿600元，即賞商戶現金券及禮品總值約60元；而 VIC 會員於「DON DON DONKI荷里活廣場店」消費並集齊指定電子印花數量，即可換領指定商戶現金券高達100元。此外，於「DON DON DONKI 荷里活廣場店」首5位VIC 會員累積最高消費金額並成功登記VIC會員積分，即賞1,000元DON DON DONKI 禮券及100 VIC 積分。另VIC會員於6月份更可尊享父親節購物獎賞，包括「Best Gift for Dad 低至 1 折限時換領優惠」及「Love You Daddy Double 賞」。

 

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