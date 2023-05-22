近年在港積極擴張的日本人氣零售專門店「DON DON DONKI」(即前馬莎百貨位置)，在港第10間分店將於本周三(5月24日)於鑽石山荷里活廣場開幕，新店以「食之遊宴地」為概念，提供各種日本美食，包括新鮮蔬果、正宗壽司、即製手握飯糰及優質肉類等，商場特別推出「Shopping Jetso 三重賞」，超過一個月每日大派購物現金券，連串推出「Shopping 賞不停」、「Shopping 印花賞」及「DON DON DONKI 最高消費購物賞」期間限定消費推廣活動。