踏入5月底，龍頭發展商新地（0016）加速推盤步伐，集團旗下大埔白石角University Hill 第2B期明日進行第3輪銷售前，同系另一個大型新盤、屯門兆康NOVO LAND第2A期亦將登場。新地副董事總經理雷霆表示，NOVO LAND 第2A期己準備就緒，未來一周將分別上載樓書、開放示範單位、公布首批價單，最快6月初開售。
雷霆續指，NOVO LAND 系列於過去8個月內售出逾2200伙，吸金總額高達130億元，市場向隅客眾多，屬近2年來最受港人歡迎的樓盤。
新地代理總經理陳漢麟補充，NOVO LAND第2A期將於24小時內上載樓書；今期提供929伙，由Arreso第3座、Arreso 第5座、Charlot第1座組成，是次將先推出位處項目商場NOVO WALK上蓋的Arreso 第3及第5座，共涉519伙，其餘單位則將於臨近現樓時推售。
將率先推出的519伙，實用面積由216至1528方呎，涵蓋開放式至3房間隔，另設特色戶。首階段推出的單位主打2房戶，設286伙或約55%（以519伙計）。
另外，NOVO LAND 第1A及1B期已屆現樓，發展商已陸續發信予業主交樓，惟暫時未開放現樓予準買家參觀。
其他報道