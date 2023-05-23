雷霆續指，NOVO LAND 系列於過去8個月內售出逾2200伙，吸金總額高達130億元，市場向隅客眾多，屬近2年來最受港人歡迎的樓盤。

新地代理總經理陳漢麟補充，NOVO LAND第2A期將於24小時內上載樓書；今期提供929伙，由Arreso第3座、Arreso 第5座、Charlot第1座組成，是次將先推出位處項目商場NOVO WALK上蓋的Arreso 第3及第5座，共涉519伙，其餘單位則將於臨近現樓時推售。

將率先推出的519伙，實用面積由216至1528方呎，涵蓋開放式至3房間隔，另設特色戶。首階段推出的單位主打2房戶，設286伙或約55%（以519伙計）。

另外，NOVO LAND 第1A及1B期已屆現樓，發展商已陸續發信予業主交樓，惟暫時未開放現樓予準買家參觀。

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