上述海明山相連洋房，總實用面積3914方呎、樓高4層，地下連接私人花園及車庫，1樓為飯廳，2樓及3樓原則共有6間套房，並附連天台，以1.55億元易手，折合實呎約3.96萬元，料為屋苑單一成交價、呎價新高。

物業於2010年由鄧鉅明及相關人士以公司名義購入，購入價約7350萬元，現帳面賺8150萬元或1.1倍。本報曾致電向鄧鉅明查詢，他確認已「賣殼」售出上述單位，並謂「每個投資物業都有期限，見有關物業已有一定升幅，加上現時利息高，故出售該物業」，不排除放售其他物業。

另資料顯示，九龍城衙前圍道51號陶源高層A室，實用面積774方呎3房連套間隔，本月中連車位以1750萬元售出，實呎2.26萬元，物業原業主盧文德（LO, MAN TACK DIANA），為資深投資者盧華的女兒，近年負責銷售多個「AVA系列」市區納米盤。盧文德於2009年以918萬元購入物業，帳面獲利832萬元或約91%。

淺水灣松苑3房8380萬沽 屋苑新高價

市場消息指出，南區淺水灣松苑中高層B室，實用面積1917方呎、3房間隔，連1個車位以8380萬元易手，實呎4.37萬元，樓價、實呎料均創屋苑新高紀錄；原業主2010年以5500萬元購入，當時料亦創出屋苑樓價、呎價新高，帳面賺2880萬元或52%。

大眾化樓盤成交方面，觀塘半新盤凱滙新錄蝕讓個案，屋苑第3座低層J室，實用面積499方呎2房間隔、開放式廚房設計，新近以900萬元易手，實呎1.8萬元；原業主2019年以約1122.7萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕約222.7萬元或約20%，連稅項及離費料有機會實蝕約270萬元或約24%。