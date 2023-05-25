CCL反彈至近168點水平

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，本周指數反映5月4日美國聯儲局加息0.25厘及本地主要銀行加息0.125厘當周的市況，美國議息前，本港銀行率先調高按揭現金回贈優惠，有助抵消部份加息的影響，而且市場憧憬加息周期結束，樓價短暫回穩。她又指，近日港元拆息高企，銀行資金成本壓力增加，本港利率有機會再上調，對二手樓價的影響將於6月中旬公佈的CCL才開始反映。

另中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報169.67點，按周升0.95%，連升3周1.73%；CCL(中小型單位)報167.90點，按周升0.77%，連升3周1.68%；CCL(大型單位)報167.95點，按周升0.23%，連升3周1.87%。近6周計，CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)同樣反覆爭持，分別跌0.03%、升0.01%及跌1.82%。

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