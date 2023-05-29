另4月私宅租金指數最新報178.2點，按月亦升1.42%，亦1連升3個月，今年首4個月，租金累升1.54%，整體樓價及租金加幅輕微，支持樓市長遠健康發展。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首4個月為樓市興奮復蘇期，4月一手市場不乏大銀碼成交，包括啟德及何文田區新盤，吸引不少投資客入市，推動4月份D類、E類大型單位樓價指數按月升1.26%。

另上月美國落實加息0.25厘，香港銀行亦有跟隨加息0.125厘，大市觀望氣氛較為濃厚，加上股市亦由數月前2萬多點，回落至近日1.8萬點左右，對入市信心構成一定影響，5月一手市場至今暫錄約1100宗成交，料全月錄約1200宗，對比上月錄約1050宗輕微上升，不過仍屬低位徘徊，二手成交方面則較上月回落約3成。

近日樓市踏入整固期，陳預料樓價升勢放緩，加上現時物價指數高企，亦受通脹影響，裝修等費用明顯上升，增加買家上車及換樓成本，置業動力下降，亦是令交投回落的因素之一，有心放盤之業主需提供合理議價空間才能吸引買家入市。

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