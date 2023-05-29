moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

利嘉閣陳海潮：私宅樓價6月料再展升勢 

對差估署發表4月私宅售價指數，創出7個月高位，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，樓價經首3個月連環上衝後，逐漸轉趨冷靜，惟在整體經濟情況改善下，料短期整固橫行後有力再展升勢。他認為，4月份樓價指數升幅收窄至只有0.54%，為今年以來最少按月升幅，相信樓價經歷首季彈升後，買家開始顯得冷靜及審慎；加上一手新盤多以貼市價、甚至低市價推盤，對二手市場樓價造成一定壓力。 

此外，4月上旬復活節長假有不少人外遊休戰，樓市出現量價齊降的整固市況。 

展望5月份，月初美國再加息，而本港普遍銀行亦跟隨加息，對樓市帶來一定心理影響；而且一手新盤攻勢不斷，開價吸引，持續搶佔二手市場客源；惟業主普遍看好後市，減價情況不多，故料5月份樓價指數料持續在低位橫行整固，料全月將表現平穩或微升0.2%左右。 

後市方面，由於整體經濟在通關後持續復蘇，加上港府銳意吸納內地及海外人才來港，並大幅放寬「人才清單」至涉及51個行業工種，料相關效應將陸續在次季尾段，以及下半年浮現，對刺激置業需求有莫大作用。 

陳預計，6月份樓價指數有機會再次擴大升幅，倘能按月升0.8%，令今年次季整體樓價，累計料升1.55%，連同首季的5.26%合計，上半年樓價有望錄得約6.88%升幅。

 

其他報道

 

萊坊：加息等因素影響 樓價升幅收窄 

高力：次季樓市放緩 料全年樓價升2至6%

中原陳永傑：首4個月樓市興奮復蘇  料下月升勢放緩 

粉嶺名都兩房減價7%後售585萬 24年升值兩倍

差估署：樓價指數連升4個月 創7個月高位 今年首4個月樓價累升半成

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款