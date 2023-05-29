此外，4月上旬復活節長假有不少人外遊休戰，樓市出現量價齊降的整固市況。

展望5月份，月初美國再加息，而本港普遍銀行亦跟隨加息，對樓市帶來一定心理影響；而且一手新盤攻勢不斷，開價吸引，持續搶佔二手市場客源；惟業主普遍看好後市，減價情況不多，故料5月份樓價指數料持續在低位橫行整固，料全月將表現平穩或微升0.2%左右。

後市方面，由於整體經濟在通關後持續復蘇，加上港府銳意吸納內地及海外人才來港，並大幅放寬「人才清單」至涉及51個行業工種，料相關效應將陸續在次季尾段，以及下半年浮現，對刺激置業需求有莫大作用。

陳預計，6月份樓價指數有機會再次擴大升幅，倘能按月升0.8%，令今年次季整體樓價，累計料升1.55%，連同首季的5.26%合計，上半年樓價有望錄得約6.88%升幅。

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