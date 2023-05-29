雖然二手樓市交投淡靜，但有大型屋苑的長情業主沽貨勁賺離場個案。中原資深區域營業董事趙鴻運表示，近日新盤吸納大批購買力，本區業主持貨力亦強，大多不願割價求售，以至買賣雙方形成拉鋸局面，本月至今暫錄約8宗成交，成交量處於單位數字低位，其中十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，位於北海閣低層F室，實用面積572方呎，2房間隔，座向南，望園池景，附有裝修，以895元沽出，實呎15647元。買家屬外區客，原業主1990年9月128.8萬元買入，持貨約33年，帳面獲利約766.2萬元或約6倍。