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尚璟5伙招標 設「先租後買」計劃

豪宅市場氣氛活躍，崇傑地產持有的西半山寶珊道尚璟，新推5個單位招標，包括7樓A、B、15樓A、B及17樓B室，實用面積2098至2206方呎，全為3房雙套連閱讀室間隔，單位將於6月5日至10月3日期間，每日(不包括周六、日及公眾假期)上午10時至下午4時進行招標。招標文件顯示，崇傑地產將為買家提供120天、360天「先住後付」計劃，以及「先租後買」計劃。

若買家選用120天付款，並按時清付樓價，可獲樓價3.25%現金回贈。另若買方提早於60日內清付樓價，則可獲樓價4.25%現金回贈；若買方選用360天「先住後付」計劃，買方需先付樓價20%，並支付1元許可期費用；而選用「先租後買」計劃之買家，在賣方接受標書當日、第15日及第30日，買家需各付樓價5%訂金，買賣雙方可簽定一份39個月的含有認購權之租約，首年需付樓價8%租金，第2年為相等於樓價6%租金，最後15個月則同為相等於樓價6%租金，其後買方可獲100%租金回贈。

尚璟原由永隆伍氏家族成員發展、2017年首度推售，售出13個單位後，至2018年「賣殼」售出，當時有指由中泛控股（0715）以約35億元購入餘下之25伙，而持有該廈之崇傑地產，去年亦再有轉換董事紀錄。

 

 

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