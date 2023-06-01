若買家選用120天付款，並按時清付樓價，可獲樓價3.25%現金回贈。另若買方提早於60日內清付樓價，則可獲樓價4.25%現金回贈；若買方選用360天「先住後付」計劃，買方需先付樓價20%，並支付1元許可期費用；而選用「先租後買」計劃之買家，在賣方接受標書當日、第15日及第30日，買家需各付樓價5%訂金，買賣雙方可簽定一份39個月的含有認購權之租約，首年需付樓價8%租金，第2年為相等於樓價6%租金，最後15個月則同為相等於樓價6%租金，其後買方可獲100%租金回贈。

尚璟原由永隆伍氏家族成員發展、2017年首度推售，售出13個單位後，至2018年「賣殼」售出，當時有指由中泛控股（0715）以約35億元購入餘下之25伙，而持有該廈之崇傑地產，去年亦再有轉換董事紀錄。

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