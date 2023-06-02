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CHANEL租用京華中心2萬呎巨舖 料月租逾300萬

內地與本港通關後，市場接錄奢品承租核心區巨舖，曾遭美國內衣品牌Victoria's Secret提早棄租的銅鑼灣京華中心5萬方呎巨舖，其地下、1樓及外牆廣告位，涉約1.9萬方呎，最新獲法國奢侈品牌CHANEL承租，據悉月租逾300萬元，呎租約158元，不僅為通關後最大宗舖位租賃成交，亦是本港自2020年初爆疫後，近3年以來最大宗商舖租賃個案。

資料顯示，CHANEL在上月中與業主簽訂租約，租用地下、1樓、以及由地下至4樓的外牆廣告位，地下面積約8,000方呎，1樓面積1.1萬方呎，合共1.9萬方呎，據悉以月租逾300萬元，呎租約158元。租期3年，租約期由上月中至2026年5月，另可享有續租權。換言之，上述商舖的一年租金為逾3600萬元，而CHANEL 3年租期的租金支出逾1.08億元。

租約期3年 料租金支出逾億

上述京華中心區舖商舖過去20多年來租戶數度轉手，2000年後由連鎖品牌屈臣氏、大家樂、Giordano等租用，至2010年後獲美國服裝連鎖店品牌FOREVER 21垂青，以天價月租1,080萬元承租巨舖，呎租211元，以月租計曾貴絕全港商舖，亦為該集團全球所有旗艦店中租金最貴的一間，及後逐步加租至1378萬元、呎租269元。

FOREVER 21於2016年11月宣佈，銅鑼灣店於2017年8月約滿遷出，並由Victoria's Secret以約700萬元接手租用，租金大減一半，惟開業不足3年，卻踫上新冠疫情，Victoria's Secret在2020年5月提早離場，尚餘逾7年始完約。Victoria's Secret離場後，業主曾以800萬元放租該巨舖，其後一直丟吉，至去年才獲超級市場Market Place以約60萬元租用地庫，全面積約7,000方呎，呎租約86元。

 

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