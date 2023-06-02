據城規會文件顯示，申請地點於紅磡紅鸞道8號，坐落於「商業（2）」用途，是長實旗下Horizon Hotels & Suites 4間酒店之一，2007年開業，提供1,662個房間，單位全附設家具、裝修及備餐間，建築面積647至724方呎，設2房及3房間隔，部分單位可享維多利亞海景。

2019年曾批建百萬呎商廈

長實上月底向城規會提出申請，計劃分層住宅及准許的商店及服務行業和食肆用途，項目地盤面積約21.9萬方呎，以總地積比率5.1倍發展，計劃改建為5幢樓高22層（包括1層地庫）的綜合大樓，將提供約1,665伙住宅，最低樓層將設有零售及餐飲設施。

翻查資料，海灣軒2019年5月已獲屋宇署批准重建成2幢約15層高雙子式商廈，提供逾100萬方呎樓面。

另長實亦在去年向城規會就毗鄰海韻軒申請改劃住宅，擬改建為1,503個住宅單位，若兩宗改劃申請獲批，即紅磡一未來將再有3,168個住宅新供應。

申請人指，海灣軒改建為住宅將能在短期內提供住宅供應，與政府增加房屋土地應供的政策相符，另紅磡海濱的原定旅遊發展計劃從未實現，申請地點作為尖沙嘴東部酒店中心區的擴展部分的功能已逐漸減弱。

同時，申請人指，擬議發展計劃不會增加現時建築物的高度或體積，因此楷梯式的高度和視覺走廊將能保留。

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