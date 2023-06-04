中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期市場焦點仍落於一手，二手難免受壓，加上本港跟隨美國加息，近期股票市場較為波動，市場暫時欠缺利好消息，買家對後市多抱觀望態度，入市氣氛低迷，幸而上周五股市回升，若金融市場穩定下來，購買力有望回升，料下半年樓市繼續踏上復常之路，不過需要時間整固。

另據美聯分行統計，周末兩日十大屋苑共錄約4宗成交，較對上周末約5宗下跌約20%，並為去年7月首周末2宗後48個周末新低。美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，大型新盤部署開售，當中屯門全新盤NOVOLAND 第2A期正收票，同時亦搶去不少二手購買力。雖然日前股市彈升，而且市場亦憧憬6月美國暫停加息，有利後市，但由於新盤續以吸引價搶客，二手市場觀望氣氛亦見濃厚，料短期內二手交投續於低位反覆發展。