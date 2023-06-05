文章日期：2023年6月5日 17:46
一年一度的父親節將臨，華懋集團旗下9大商場，荃灣如心廣場、沙田好運中心、將軍澳翩滙坊及中環街市等，6月10日起推出食、玩、買等多重消費獎賞，推出多項購物優惠，包括免費飲品派送、「 Chill級爸爸照相館 」、「 絕世好爸螢幕宣言 」活動、美酒換領、端午節裹蒸糭禮券與茶葉禮盒套裝換領；顧客於華懋集團指定商場消費滿指定金額，可換領父親節美酒及精緻茶包禮盒套裝，更有應節的五穀米金華火腿瑤柱裹蒸糭。
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