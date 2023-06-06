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鱷魚恤12萬租栢麗大道 租金兩年反彈三成

近月內地遊客重臨本港，疫情期間無論舖租及舖價均大瀉的尖沙嘴栢麗購物大道，租金亦從低位反彈，其中本地老牌服裝品牌鱷魚恤（0122），上月就以月租12.3萬元租用栢麗購物大道G23號舖及1樓12A號舖，面積合共約1322方呎，資料顯示，該舖上月由鱷魚恤租用，月租12.3萬元，呎租約93元水平，租約期為3年，至2026年5月，另有2年續租權。

資料顯示，該舖於2021年，曾由潮州佬珠寶以月租9.5萬元租用，最新租金較2年前高出29%，但就較2014年高峰期月租39萬元仍低68%。業主早於1987年1180萬元購入，租金回報約12.5厘。

同地段去年呎租跌穿50元

今次鱷魚恤租用舖位相距不遠的G27 號地舖及1樓舖，面積1518方呎，去年就由脊醫診所以月租7.3萬元租用，呎租48元，屬該地段罕有呎租不足50元水平，舖位由老牌家族朱鈞記或相關人士2007年約1.1億元購入，租金回報不足0.8厘。在疫情期間，栢麗購物大道業主立案法團更向城規會提出申請，計劃把「休憩用地」改為「食肆」（自助餐廳、咖啡室及茶室）及「商店及服務行業」，計劃建議為「食肆」用途設置「不超過50%總樓面面積」的限制，有關申請已於去年10月獲批。

值得一提，鱷魚恤在通關後，已連環在核心區開設兩分店，今年初以月租13萬元租用旺角星際城市地下面向西洋菜南街的9號舖，面積約750方呎，呎租173元。該舖2014年曾以每月75萬租出，至2017年由電訊公司以37萬元租用，至去年中相繼由散貨場承租，月租不超過10萬元，現租金較低位雖有反彈，但較高峰期仍低83%。

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