據城規會資料顯示，上述申請地點為元朗米埔和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段，以及第77號，地盤面積約223.25萬方呎，申請人以地積比率0.4倍發展，計劃興建789幢高的洋房，當中749幢是兩層高洋房、40幢是3層高洋房，平均面積1132方呎，總樓面約89萬方呎。

若以恒大在2020年1月遞交的申請方案比較，當時項目擬建268幢洋房，即是次修訂方案，物業數目較前多521幢或逾1.9倍。

申請人指，修訂的總綱發展藍圖與過去核准的發展藍圖相似，並指擬議計劃大部分房屋，為兩層的獨立和半獨立房屋，而鄰近濕地修復區的單位面積較大。另申請地盤中央則設3層獨立房屋。

翻查資料，恒大於2019年初向恒地（0012）以47.05億元購入和生圍項目，而項目早於2015年獲城規會通過其發展，獲准興建400幢洋房，以及3幢會所，總樓面約89.3萬方呎，恒大在2021年3月亦完成補地價程序，涉資近42億元，意味項目已投資近90億元。

恒地在2020年1月曾代恒大向城規會遞交修改項目發展，項目擬分4期興建，提供268幢洋房，整個項目的總住宅樓面維持不變，惟項目中央設一間樓面面積近25萬方呎的「皇宮屋」，曾被指是本港最大洋房。

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