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WEAVE RESIDENCES–ROBINSON招租 月租近4萬呎租56元起

共居空間營運WEAVE LIVING再有全新項目招租，位於西半山羅便臣道68號，命名為WEAVE RESIDENCES–ROBINSON，每戶均為實用706方呎，月租叫價近4萬元起，實用呎租56元起。

WEAVE LIVING創辦人兼集團行政總裁Sachin Doshi表示，WEAVE RESIDENCES – ROBINSON是集團港島區第3個住宅項目，亦代表著正式啟動該區未來數月的一系列發展。隨著租住需求持續上升，未來除會繼續加強香港的住宅網絡之外，亦會持續擴展海外市場。WEAVE RESIDENCES–ROBINSON位於單幢式住宅項目，以一梯一伙，提供25個實用面積約706方呎住宅單位，分3個住宅類型，分別為2房戶、2房寵物友好單位(即單位內可養寵物)及連天台單位。項目網頁顯示，月租由39,870元起，該單位屬2房寵物友好單位，承租期必須多於12個月，以實用面積706方呎計，實租約56元起。

資料顯示，WEAVE LIVING在去年8月公布，與領盛投資管理合作，成立價值10.92億元（約1.4億美元）的合營企業，並以2.75億港元（約3,500萬美元）收購西半山羅便臣道68號全幢住宅物業，為該合營公司的首項資產，是WEAVE LIVING今年在港及新加坡第4項收購項目。

 

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