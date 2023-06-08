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萊坊：高才通效應 豪宅租金料升5%

高息以及勞動人口下跌持續影響香港樓市，萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，除通關外無利好因素支持樓價上升，加上高息口會影響中小型買家入市或上車，預計今年香港一般住宅樓價最多下跌5%。不過，王又稱，豪宅因缺乏供應及有潛在資產價值上升，令樓價保持平穩，且受惠於「高才通」等搶人才計劃，一般住宅租金預計上升2至3%，而豪宅租金料上升3至5%。

另外，疫情期間發展商累積1.8萬個單位，因此發展商會以「去庫存」為主，萊坊預料今年住宅成交量約5.3至5.8萬宗，一手成交佔30%。受「北部都會區」發展影響，萊坊預料新界和市區的中小型住宅呎價會收窄，預計今年首季37%，收窄至2026年20%。

財政司司長陳茂波日前稱考慮為首次置業市民放寬按揭成數，王兆麒指，買家主要面對問題是不能通過壓力測試，而且政府最多放寬至95%，放寬後業主會更難通過壓力測試，措施對於樓市幫助不大。

寫字樓方面，萊坊指港島甲級寫字樓空置率仍然處於高水平，加上供過於求，至2025年，港島區會有183萬方呎的新寫字樓供應，預計今年租金下跌3至5%；九龍方面，預計今年升4至6%。通關帶動零售市場，萊坊高級董事及商舖部主管麥海倫預計，即使受核心街舖空缺減少影響，今年租金仍可上升5%；而甲級和乙級寫字樓租金將回復疫情前狀態，預測每方呎租金回復6至7元的差距。

 

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