奪得冠軍及廣發創新獎的Allegrow，研發新的人造細胞培育技術，優化現時免疫細胞生產流程，減低生產成本及節省生產時間，提高量產效率以及輪候時間和醫療費用，讓更多人士獲得治療。Allegrow已獲得多項資助，正就新技術進行測試，預計於2024年推出市場。

亞軍及新增獎項可持續發展影響力獎得主not only powder，則使利用凍乾技術，把「醜水果」再造成果乾或粉末，保留水果營養價值的同時，延長保存期。他們目前已試業六個月，除了線上商店、擺攤等渠道外，亦與不少企業合作，售出超過2700件產品，減少逾1200公斤二氧化碳排放量。

季軍得主Fleming MedLab，針對中風復康病人，研發出一個輕盈舒適的穿戴式機械下肢，利用動作感應器和肌肉電流偵測功能，分析使用者的步行意欲，讓裝置協助完成步行動作，有助病人重新控制肢體動作，回復正常生活。團隊計劃今年於本地醫療機構進行第一階段臨床試驗，以及出售裝置予本地復康中心及診所。

其中今年近80%參賽作品具備ESG元素，而新增的可持續發展影響力獎，則由利用稻基生物材料創作出高品質且可持續創意產品的Daoad、回收二手衣物並打造可持續的二手時裝轉售平台的Salvaged Limited，以及同時獲得比賽亞軍的not only powder共同奪得。