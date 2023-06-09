政府早在2019/20年度《財政預算案》宣布，由社署及產業署負責在3年內共斥200億元購置物業作社福設施，但自2020年6月獲撥款後，至今快將3年，即使工商舖物業樓價大跌，政府亦僅作零星入市。資料顯示，政府上月終再入市，以4600萬元購入觀塘一個面積逾4000方呎的樓上舖，原業主持貨9年帳面勁蝕1236萬元或21%。本報統計，政府近3年較矚目入市個案亦只有數宗，與200億元的目標尚有一大段距離。本報昨曾向產業署查詢，但至截稿前未獲回覆。
200億元實際相等於今年4月政府派發第一期消費券，為市場所注入的消費力，亦幾近相等於4幅新地（0016）今年3月底以47.29億元投得的旺角洗衣街商業地中標價。資料顯示，上述位於觀塘駿業街56號中海日升中心一樓B號舖位，面積約4229方呎，上月中以4600萬元售出，呎價約10877元，登記買家為The Financial Secretary Incorporated，即財政司司長法團。資料顯示，物業原由一食肆以月租10.5萬租用，租約期至本月屆滿。據悉，物業曾叫價7800萬元放售，現成交價較叫價低3200萬元或41%，原業主早於2014年以5836萬元購入，持貨9年帳面蝕1,236萬元或21%。