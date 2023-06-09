moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

CCL連挫兩周 豪宅指數報升

近日本港樓價走勢反覆，具體反映今年5月15日至21日市況的中原城市領先指數CCL最新報166.82點，按周微跌0.04%，連跌2周合共0.65%。可留意是，6月5日特區政府放風表示，考慮進一步為首次置業市民再放寬按揭成數比例，以及下周四(6月15日)美國聯儲局公布議息結果，對本港二手樓價的影響，將於6月下旬及7月上旬公佈的CCL才開始反映。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手樓市仍處於拉鋸局面，整體樓價持續窄幅徘徊；近8周計，CCL三升五跌，累跌0.94%，指數上下波幅僅約3點，繼續在165點到168點之間反覆爭持。

另一方面，反映大型屋苑樓價的CCL Mass，最新報168.16點，按周微跌0.15%；CCL(中小型單位)報166.66點，按周微跌0.10%；CCL Mass、CCL(中小型單位)同樣齊跌2周，分別累跌0.89%及0.74%。

豪宅方面，CCL(大型單位)報167.68點，按周卻升0.32%。

 

四大整體指數2023年計，CCL累升6.41%，CCL Mass升7.58%，CCL(中小型單位)升7.70%，CCL(大型單位)升0.61%。

至於四大分區，樓價二升二跌，繼續各自反覆。港島CCL Mass報170.36點，按周微升0.08%；九龍CCL Mass報161.24點，按周跌0.36%，連跌2周共2.28%。

新界方面，新界東CCL Mass報180.12點，按周跌0.47%，連升2周後回軟；新界西CCL Mass報156.95點，按周微升0.13%，連升4周共3.56%。

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款