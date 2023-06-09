近日本港樓價走勢反覆，具體反映今年5月15日至21日市況的中原城市領先指數CCL最新報166.82點，按周微跌0.04%，連跌2周合共0.65%。可留意是，6月5日特區政府放風表示，考慮進一步為首次置業市民再放寬按揭成數比例，以及下周四(6月15日)美國聯儲局公布議息結果，對本港二手樓價的影響，將於6月下旬及7月上旬公佈的CCL才開始反映。