近日本港樓價走勢反覆，具體反映今年5月15日至21日市況的中原城市領先指數CCL最新報166.82點，按周微跌0.04%，連跌2周合共0.65%。可留意是，6月5日特區政府放風表示，考慮進一步為首次置業市民再放寬按揭成數比例，以及下周四(6月15日)美國聯儲局公布議息結果，對本港二手樓價的影響，將於6月下旬及7月上旬公佈的CCL才開始反映。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，二手樓市仍處於拉鋸局面，整體樓價持續窄幅徘徊；近8周計，CCL三升五跌，累跌0.94%，指數上下波幅僅約3點，繼續在165點到168點之間反覆爭持。
另一方面，反映大型屋苑樓價的CCL Mass，最新報168.16點，按周微跌0.15%；CCL(中小型單位)報166.66點，按周微跌0.10%；CCL Mass、CCL(中小型單位)同樣齊跌2周，分別累跌0.89%及0.74%。
豪宅方面，CCL(大型單位)報167.68點，按周卻升0.32%。
四大整體指數2023年計，CCL累升6.41%，CCL Mass升7.58%，CCL(中小型單位)升7.70%，CCL(大型單位)升0.61%。
至於四大分區，樓價二升二跌，繼續各自反覆。港島CCL Mass報170.36點，按周微升0.08%；九龍CCL Mass報161.24點，按周跌0.36%，連跌2周共2.28%。
新界方面，新界東CCL Mass報180.12點，按周跌0.47%，連升2周後回軟；新界西CCL Mass報156.95點，按周微升0.13%，連升4周共3.56%。