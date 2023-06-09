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美聯黃建業：通關後「亢奮期」已過 倡放寬按揭

香港和內地全面通關近半年，雖然本港樓價一度急速反彈，但近日卻有放緩勢頭；美聯集團（1200）主席黃建業表示，「通關」後的「亢奮期」已過，資金觀望香港經濟及社會發展，裹足不前，黃建業認為，過去3年本港經濟受疫情嚴重打擊，目前屬「大病初癒」，特區政府須「火速進補」，固本培元助港復蘇，建議徹底寬免外地人來港首次置業需付的三成辣稅，以吸引資金流港「買磚頭」，又贊成進一步放寬按揭，激活二手市場，加快流轉，助港人安居置業。

黃表示，受制於加息及新盤搶客，近期二手成交似呈拾級而落的跡象，據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，今年首五個月，二手住宅註冊量錄約19,705宗，雖然較去年同期高出約12.5%，但是卻較2021年同期低約27.4%。黃建業指，去年樓市屬近半世紀罕見的「超級冰封期」，今年成交高於去年是必然的事，惟2021年與今年同屬「樓市反彈期」，今年二手交投卻遠遜於2021年，反映樓市反彈力道仍未足夠。

黃強調，若政府認為「撤辣」令港樓價急升，只是「杞人憂天」，以現時經濟環境、息口及供應而言，港樓雖然有升幅，但難以大升，相信今年全年樓價升幅僅約10%左右，距離高峰仍遠。未來隨着更多土地釋放，未來十年新供應到位，有助樓價升幅放緩，目前樓市由用家主導，不存炒風，辣招的存在只是令市民換樓的成本增加，令物業市場缺乏正常流轉，對長遠發展並不健康。

 

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