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NOVO LAND 2A期首輪沽清 短期加推應市
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NOVO LAND
新地
文章日期：2023年6月10日 18:43
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左新地雷霆、右新地陳漢麟
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新地
（0016）
屯門兆康NOVO LAND第2A期，今日首輪銷售，共188伙，發展商表示，推出的188伙單位火速沽清，即將加推價單應市。
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