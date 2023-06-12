香港和內地今年初全面通關影響，香港上半年樓市反彈，利嘉閣綜合土地註冊處資料，顯示今年截至6月8日，私樓市場共錄得21237宗買賣註冊，總成交金額約2093億元，該行預計上半年約有23815宗成交，總成交額約2368億元，較2022年下半年分別上升34%及50%，按年則分別升6%及5%。
利嘉閣總裁廖偉強表示，下半年樓市會較上半年好，除了本港和內地通關外，「高才通」計劃亦刺激樓市，特別是租賃市場，加上疫後經濟復蘇，失業率下降，部分外資亦開始重返香港，而市場預料未來息口將見頂，有利下半年樓市。
他特別指出，醫管局早前推出的最低1%的低息置業貸款，首批或會在本月批出，吸引大批醫護，或有助樓宇買賣。
受利好因素影響，廖偉強預計，下半年一手私人樓宇買賣可達8200宗，二手私人樓宇買賣可達2.28萬宗；以全年計，預計一手私人樓宇買賣按年升約45%，二手私人樓宇買賣按年升36%。
廖偉強指，隨經濟復蘇，下半年樓市會比上半年好，預計中小型住宅樓價下半年升5%，全年累積升近12%，豪宅樓價下半年則升3%，全年升約8.5%。
租金方面，受惠於高才通，預計下半年租金升幅跑贏樓價，中小型住宅租金升6%，全年升一成；而豪宅租金則升5%，全年升近8%。
其他報道