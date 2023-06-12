即將踏入暑假租賃旺季，大學生及專才陸續開始預租本港住宅單位。中原地產最新數據顯示，5月中原城市租金指數CRI，最新報112.78點(反映私宅)，按月升1.4%，錄2018年8月以來、即約4年9個月最大按月升幅，相關CRI已經升穿去年8月的暑期高位112.76點，創15個月新高，重返2022年2月水平。事實上，今年整體租金穩步上升，CRI 已連升4個月共4.30%，距離第二季目標113點僅差0.2%。
中原研究部高級聯席董事楊明儀指，隨著暑假臨近，短期租賃市場將進入傳統季節性旺市，相信租金升勢持續，第三季租金上望116點，估計有機會重上2021年10月水平。
至於反映大型屋苑租金的CRI Mass報117.83點，按月升1.27%；CRI(中小型單位)報114.45點，按月升1.26%。CRI Mass 、CRI(中小型單位)同樣創9個月新高，重返2022年8月水平，兼齊升4個月，分別累升4.23%、4.24%。
另CRI(大型單位)則報102.36點，按月升2.64%，創17個月新高，連升5個月共5.01%。
與此同時，四大分區租金三升一跌，港島CRI Mass報109.27點，按月升2.19%，連升3個月共6.02%；九龍CRI Mass報104.90點，按月升1.55%，連升4個月共5.06%。
新界方面，新界東CRI Mass報135.12點，按月升1.27%，連升4個月共3.25%；而新界西CRI Mass報138.56點，按月微跌0.04%。