即將踏入暑假租賃旺季，大學生及專才陸續開始預租本港住宅單位。中原地產最新數據顯示，5月中原城市租金指數CRI，最新報112.78點(反映私宅)，按月升1.4%，錄2018年8月以來、即約4年9個月最大按月升幅，相關CRI已經升穿去年8月的暑期高位112.76點，創15個月新高，重返2022年2月水平。事實上，今年整體租金穩步上升，CRI 已連升4個月共4.30%，距離第二季目標113點僅差0.2%。