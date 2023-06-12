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薈蕎地下複式戶950萬沽 4年實蝕近五成

過去屢錄二手蝕讓的大圍半山薈蕎，剛再錄二手勁蝕個案。市場消息指，位於屋苑2翼一個地下連花園複式房，實用面積798方呎，兩房間隔，連479方呎平台，面向山坡，原叫價1950萬元放售，據悉，最新以950萬元售出，累劈千萬元或超過一半，實呎11905元。資料顯示，原業主2019年以1659.8萬元一手購入，持貨4年帳面勁蝕709.8萬元或約43%，買家及後向財務公司及發展商承造一、二按，若連同使費內，料實蝕逾780萬元或47%。

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