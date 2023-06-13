仲量聯行發表研究報告指出，截至今年5月，香港僅有15個在建或已落成的私人住宅項目獲得綠建環評鉑金評級。該行指出，隨着社會對綠色建築及環保的意識加強，長遠而言，與傳統建築相比，綠色建築最直接的好處之一是在整個項目生命周期節省能源。這可以通過各種方式實現，例如採用節能設計和使用可再生能源。綠色建築可以利用自然通風減少空調需求，和使用被動式太陽能設計原則優化日光利用並最小化熱量增加。此外，綠色建築的效能可以通過分析和優化能源使用的技術加以提高。除新建的綠色建築外，部分物業管理公司也積極在現有的屋苑推行環保措施，包括採用LED燈、IoT感應器及AI分析等設備，以達致環保目標。
事實上，香港住宅項目引入環保元素仍未見普及，也暫未成為新盤銷售的重要賣點。不過，眾多研究表明，在一些城市的住宅市場，綠色住宅在二手市場放售，可以較傳統住宅取得約5%至10%的溢價。
筆者認為，要鼓勵綠色建築，政府應有政策加以配合，年前便曾在一研討會聽過相關的專業人士指出，在外國一些地方，假如建築設計能達至節能或採用環保建材等標準，就可免費提高建築的地積比率，在利益驅使下，便會有更多發展商着意推動綠色建築。
陸振球
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