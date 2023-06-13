moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

【陸振球專欄】政府應推鼓勵措施推動綠色建築

仲量聯行發表研究報告指出，截至今年5月，香港僅有15個在建或已落成的私人住宅項目獲得綠建環評鉑金評級。該行指出，隨着社會對綠色建築及環保的意識加強，長遠而言，與傳統建築相比，綠色建築最直接的好處之一是在整個項目生命周期節省能源。這可以通過各種方式實現，例如採用節能設計和使用可再生能源。綠色建築可以利用自然通風減少空調需求，和使用被動式太陽能設計原則優化日光利用並最小化熱量增加。此外，綠色建築的效能可以通過分析和優化能源使用的技術加以提高。除新建的綠色建築外，部分物業管理公司也積極在現有的屋苑推行環保措施，包括採用LED燈、IoT感應器及AI分析等設備，以達致環保目標。

事實上，香港住宅項目引入環保元素仍未見普及，也暫未成為新盤銷售的重要賣點。不過，眾多研究表明，在一些城市的住宅市場，綠色住宅在二手市場放售，可以較傳統住宅取得約5%至10%的溢價。

筆者認為，要鼓勵綠色建築，政府應有政策加以配合，年前便曾在一研討會聽過相關的專業人士指出，在外國一些地方，假如建築設計能達至節能或採用環保建材等標準，就可免費提高建築的地積比率，在利益驅使下，便會有更多發展商着意推動綠色建築。

陸振球

明報投資及地產版主編

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款