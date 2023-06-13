事實上，香港住宅項目引入環保元素仍未見普及，也暫未成為新盤銷售的重要賣點。不過，眾多研究表明，在一些城市的住宅市場，綠色住宅在二手市場放售，可以較傳統住宅取得約5%至10%的溢價。

筆者認為，要鼓勵綠色建築，政府應有政策加以配合，年前便曾在一研討會聽過相關的專業人士指出，在外國一些地方，假如建築設計能達至節能或採用環保建材等標準，就可免費提高建築的地積比率，在利益驅使下，便會有更多發展商着意推動綠色建築。

陸振球

明報投資及地產版主編

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）