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瑜一‧天海周六新開售66伙 下周一再推24伙招標

市區新盤浪接浪登場，華懋、港鐵（0066）合作的何文田站瑜一系列，年初推出至今銷,月不俗，其中第1A期瑜一．天海上載最新銷售安排，將於本周六 (17日) 以價單形式發售66伙，同時以招標形式於6月19日(下周一)起，推出24 伙，其中5伙為全新登場特色單位( 第1A 座1樓D室連平台戶、實用面積953方呎、平台面積519方呎，三房連套間隔 )、及天際四房雙套連儲物室特色單位(實用面積1556及1615方呎、另連平台或天台)，做價將參考近期九龍豪宅特色單位成交價，而是此招標買家將可獲至少車位認購權1個。

華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一系列年初開售至今套現逾69.6億元、累沽412伙；其中瑜一•天海累售54 伙、套現約7.89億元，已售出單位中，逾6成為兩房戶型，兩房連開放式廚房戶型更已全數沽清。封指出，近一周接獲約30組客人查詢招標單位。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭指出,是次開售的66伙，包括10伙一房單位、33 伙兩房單位、23伙三房單位，實用面積364至960方呎，折實價798.91萬元至2989.19萬元，折實呎價21,948元至31,137元。

此外，為慶祝父親節，即日起至6月30日首5位經美聯購入瑜一．天海的一手買家，可獲贈2萬元「父親節豪華按摩椅」優惠。

 

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