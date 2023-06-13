華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一系列年初開售至今套現逾69.6億元、累沽412伙；其中瑜一•天海累售54 伙、套現約7.89億元，已售出單位中，逾6成為兩房戶型，兩房連開放式廚房戶型更已全數沽清。封指出，近一周接獲約30組客人查詢招標單位。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭指出,是次開售的66伙，包括10伙一房單位、33 伙兩房單位、23伙三房單位，實用面積364至960方呎，折實價798.91萬元至2989.19萬元，折實呎價21,948元至31,137元。

此外，為慶祝父親節，即日起至6月30日首5位經美聯購入瑜一．天海的一手買家，可獲贈2萬元「父親節豪華按摩椅」優惠。