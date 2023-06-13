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創紀之城3期全層1.14億放售 高年半前購入價三成

5月份寫字樓物業租賃成交量按月急升逾半，創近兩年來單月新高紀錄。中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示，觀塘創紀之城3期10樓全層，面積約8,140方呎，現以意向呎價約1.4萬元放售，涉及金額約1.14億元。資料顯示，業主2021年底8800萬元購入，現放售價較1年半前購入價高2600萬元或約三成。

馮氏稱，單位以現狀形式出售，可望開揚都市景，物業配備基本寫字樓裝潢及間隔。她又稱，近年政府積極起動九龍東，當中不少政府部門已正式落戶該區樓面，如去年落實衞生署、產業署等機構承租包括One Kowloon、Landmark East、企業廣場5期等商廈，合共逾11萬方呎，為九龍東商廈發展作帶頭作用，並預料將會有更多部門進駐，帶動區內商業活動，令商廈物業升值潛力提升。

另一方面，新地（0016）觀塘巧明街大型綜合商業項目「The Millennity」共提供20層甲級寫字樓，總樓面面積約65萬方呎，已取得入伙紙，寫字樓暫承租約三成樓面，當中租客包括金融科技公司Doo Group等，創紀之城三期鮮有全層樓面放售，項目較為矜貴，相信將會吸引實力投資者及集團洽購作收租及自用。

 

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