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新港城中心變身「鯊」灘  首展鹿角珊瑚胚胎 

恒地（0012）旗下馬鞍山大型商場 MOSTown 新港城中心，將變身為「最 GREEN『鯊』灘玩樂營！」，由7月14日至8月27日，聯乘超台灣原創插畫鯊魚先生 MR.SHARK 以及「海塑基金會」，舉辦一系列保育玩樂體驗活動，當中包括2 大夏日玩樂區，包括7米高的巨型滑梯及海洋波波池和10米的長飛索，免費參觀4 大打卡區及期間限定展覽- 香港珍貴珊瑚展。

市民於活動期間以電子貨幣即日單一消費滿450元或以上，便可換領體驗証1張及獲贈指定電子印花 1 枚，體驗証可用於體驗「鯊魚先生 MR. SHARK」巨型滑梯及海洋波波池或10 米長環保海洋飛索，集齊 3 枚電子印花，即可免費換領「多用途戶外墊」或「速乾斗篷浴巾」；以電子貨幣即日消費滿港幣$600 或以上，可獲得 2 人同行工作坊體驗証，參加 8 月 12 日 的Kinect 船工作坊，有機會得到證書及商戶優惠券。市民亦可憑 100 Coins 於 8 月 12 日或 8 月 19 日參與與「『最』值得珍惜的海洋資源 - 香港珍貴珊瑚展」導賞團，有機會得到鯊魚先生 MR.SHARK禮品及商戶優惠券。

值得一提，活動期間，於 MOSTown 新港城中心Instagram 專頁試用玩 2 款聯乘鯊魚先生 MR.SHARK 的AR 濾鏡，即有機會得到獎品及千色 CITISTORE 購物禮券。

 

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