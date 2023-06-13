市民於活動期間以電子貨幣即日單一消費滿450元或以上，便可換領體驗証1張及獲贈指定電子印花 1 枚，體驗証可用於體驗「鯊魚先生 MR. SHARK」巨型滑梯及海洋波波池或10 米長環保海洋飛索，集齊 3 枚電子印花，即可免費換領「多用途戶外墊」或「速乾斗篷浴巾」；以電子貨幣即日消費滿港幣$600 或以上，可獲得 2 人同行工作坊體驗証，參加 8 月 12 日 的Kinect 船工作坊，有機會得到證書及商戶優惠券。市民亦可憑 100 Coins 於 8 月 12 日或 8 月 19 日參與與「『最』值得珍惜的海洋資源 - 香港珍貴珊瑚展」導賞團，有機會得到鯊魚先生 MR.SHARK禮品及商戶優惠券。

值得一提，活動期間，於 MOSTown 新港城中心Instagram 專頁試用玩 2 款聯乘鯊魚先生 MR.SHARK 的AR 濾鏡，即有機會得到獎品及千色 CITISTORE 購物禮券。

其他報道

綠色建築節能達10% 仲量聯行：二手可高一成溢價

弦岸折實均呎2.68萬 開放式戶532萬入場

瑜一‧天海周六新開售166伙 下周一再推24伙招標

年輕男生1.68薈蕎一房 業主回報2.7厘

內地家庭客4.7萬租皓畋三房 呎租45元

又一居業主賠租訂賣樓 3房1415萬沽勁賺逾倍

港濤軒4房3380萬沽 實呎3.4萬雙破頂

NOVO 2A期周六次輪賣223伙 YOHO Hub料接力登場

西九四小龍本月錄7成交 昇悅居兩房14年升值1.7倍