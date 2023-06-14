政府去年初公布古洞北╱粉嶺北新發展區一帶收地程序，有關新發展區換地申請最遲今年6月30日前完成補地價，發展局局長甯漢豪在立法會上指，截至今年5月底，有7宗申請獲接納作進一步處理，預計共涉及約9000個私營房屋單位，政府原本以今年6月30日為申請人接納換地條款的最後限期，個案經檢視後，在不影響新發展區發展時間表的情況下，政府會將限期延至今年12月31日，讓雙方有更多時間完成討論。
她又表示，有見及去年3月公布標準金額以來經濟和物業市場情況出現比較大的變化，業界普遍認為政府當時為該區設定的標準金額已經與市場脫節，令其難以作為實際選項。事實上，上述提及的7宗申請中，有5宗的申請人仍然選擇了傳統估價模式(即並非採用標準金額)，以至地政總署仍需按既定程序評估有關土地的補地價金額，另外2宗個案則還未就補地價安排作出選擇。
她續稱，經考慮客觀的市場數據，政府認為有理由下調該區的標準金額以反映這段時間的市場調整，讓標準金額成為有意義的選項，發揮加快補地價程序，以至加快發展的政策原意。地政總署會盡快就延長限期及調整標準金額的詳情發出作業備考，同時亦會通知申請人，並容許申請人重新就採用哪一個估價模式作出選擇。
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