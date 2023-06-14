moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

新界北換地申請延至年底 發展局：有理由下調標準金額

政府去年初公布古洞北╱粉嶺北新發展區一帶收地程序，有關新發展區換地申請最遲今年6月30日前完成補地價，發展局局長甯漢豪在立法會上指，截至今年5月底，有7宗申請獲接納作進一步處理，預計共涉及約9000個私營房屋單位，政府原本以今年6月30日為申請人接納換地條款的最後限期，個案經檢視後，在不影響新發展區發展時間表的情況下，政府會將限期延至今年12月31日，讓雙方有更多時間完成討論。

她又表示，有見及去年3月公布標準金額以來經濟和物業市場情況出現比較大的變化，業界普遍認為政府當時為該區設定的標準金額已經與市場脫節，令其難以作為實際選項。事實上，上述提及的7宗申請中，有5宗的申請人仍然選擇了傳統估價模式(即並非採用標準金額)，以至地政總署仍需按既定程序評估有關土地的補地價金額，另外2宗個案則還未就補地價安排作出選擇。

她續稱，經考慮客觀的市場數據，政府認為有理由下調該區的標準金額以反映這段時間的市場調整，讓標準金額成為有意義的選項，發揮加快補地價程序，以至加快發展的政策原意。地政總署會盡快就延長限期及調整標準金額的詳情發出作業備考，同時亦會通知申請人，並容許申請人重新就採用哪一個估價模式作出選擇。

 

其他報道

明雋最快下周上載樓書 7月發售 

美聯：料全年樓價升一成至一成半 最優惠利率保持不變

凱樂苑兩房未補價632萬沽 4年帳升九成

新都城兩房減價一成後售588萬 12年帳賺近八成

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款