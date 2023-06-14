萊坊全球研究部主管Liam Bailey表示，在高通脹、高利率環境下，超級豪宅依然受世界各地的富豪追捧。另外，迪拜正在崛起成為全球超級豪宅物業的主要城市，而香港、紐約、洛杉磯等地區依然是超級豪宅的主要銷售市場。

截至2023年3月底的12個月內，全球12個城市共錄得1645宗交易，較2021年12月底高位2298宗，下跌653宗或約28.4％。按年度的成交宗數排名，迪拜以274宗交易位居市場榜首，香港位居第五錄得166宗交易。萊坊特別提到香港和內地通關後，內地買家明顯增加，令香港今年首季超級豪宅銷售激增。

萊坊指，迪拜成為全球富裕買家的關鍵市場，倫敦、紐約和洛杉磯繼續處於中心地位，而香港則保持著對地區財富的吸引力。 萊坊董事及私募資產管理主管董浩斌表示，自本港和中國內地通關後，經濟活動和市場氣氛改善，刺激短期內的投資前景。經修訂的投資移民計劃及家族辦公室稅務寬免，料可鞏固香港成為家族辦公室樞紐和國際資產和財富管理中心的領先地位。

萊坊預計2023年全年超級豪宅交易額可達到250至270億美元(約1958至2114億港元)，預計今年年底的全球經濟復甦將有利2024年的超級豪宅買賣，預計銷售額將回升到300億美元以上(約2349億港元以上)。