moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

萊坊：短期樓價仍受壓 高息影響明年始紓緩

美國宣布暫停加息，預計同業拆息（H）升勢會稍為喘定，不過，萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，現時高息口環境下將繼續影響新按揭成本，自去年起，實際按升已累積一定升幅，短期內市場仍然沒有充足的購買力，部分中小型單位的上車買家或不能通過銀行壓力測試，短期內令樓價受壓，特別是二手樓價，預計現時高息口負面因素會在明年時開始紓緩，吸引更多住宅及非住宅物業投資者重投地產市場。

他又表示，香港現時經濟正在復蘇，銀行沒有條件大幅調升最優惠利率（P)，但由於銀行體系結餘已低於500億元，而美國加息周期仍未完結，與香港息差不會收窄，今年內仍有機會加P，相信P利率動向仍是影響樓價最大因素。

至於今年餘下時間，王認為新盤反應會比二手盤好，部分發展商為買家提供財務計劃及回贈，變相降低買家入市門檻，中和加息帶來的壓力。

 

其他報道

匯豐維持最優惠利率5.75厘不變

恒指半日升160點 體育用品藍籌勁升 人民幣貶值見7個月最弱 北水轉流出

蘋果發售Vision Pro恐遇阻 VisionPro商標最少被58家公司提前註冊

余偉文：料港息高企一段時間 半年結後漸回落

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升7日 創兩周高 港美息差收窄

內地三頭馬車數據放緩 固投見兩年半低 鋼材、水泥日均產量轉跌

5月內地一線城市新樓售價按年漲1.7% 按月放緩0.3百分點

首5月內地房地產開發投資錄4.57萬億人幣 按年跌7.2%

花旗：第二季裁減1600個職位 料錄一筆遣散費開支

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款