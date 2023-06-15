美國宣布暫停加息，預計同業拆息（H）升勢會稍為喘定，不過，萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，現時高息口環境下將繼續影響新按揭成本，自去年起，實際按升已累積一定升幅，短期內市場仍然沒有充足的購買力，部分中小型單位的上車買家或不能通過銀行壓力測試，短期內令樓價受壓，特別是二手樓價，預計現時高息口負面因素會在明年時開始紓緩，吸引更多住宅及非住宅物業投資者重投地產市場。
他又表示，香港現時經濟正在復蘇，銀行沒有條件大幅調升最優惠利率（P)，但由於銀行體系結餘已低於500億元，而美國加息周期仍未完結，與香港息差不會收窄，今年內仍有機會加P，相信P利率動向仍是影響樓價最大因素。
至於今年餘下時間，王認為新盤反應會比二手盤好，部分發展商為買家提供財務計劃及回贈，變相降低買家入市門檻，中和加息帶來的壓力。
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