他又表示，香港現時經濟正在復蘇，銀行沒有條件大幅調升最優惠利率（P)，但由於銀行體系結餘已低於500億元，而美國加息周期仍未完結，與香港息差不會收窄，今年內仍有機會加P，相信P利率動向仍是影響樓價最大因素。

至於今年餘下時間，王認為新盤反應會比二手盤好，部分發展商為買家提供財務計劃及回贈，變相降低買家入市門檻，中和加息帶來的壓力。

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