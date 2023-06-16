豪宅市場屢現矚目成交，當中更不乏新港人及名人買賣。曾在中美貿易戰中成為焦點人物的華為副董事長兼首席財務官孟晚舟，上月以2999萬元沽出旗下奧運站維港灣3座複式戶，成屋苑2年來最大宗二手成交，買家為同樣具內地背景的新港人，雖然呎價較同類2021年回落17%，但物業帳面仍勁賺1129萬或六成。
資料顯示，由孟晚舟沽出的3座複式戶，實用1407方呎，下層為大廳並設1房，上層設4間睡房，為5房1套連儲物室間隔，並設落地玻璃窗，屬特色單位，實呎21,315元。區內代理指出，單位放售多時，對上一口價為3180萬元，即是次成交減181萬元或6%，並據原業主今年初報稱，單位以4.8萬元租出，不排除是次屬連租約買賣或業主內部轉讓，而以新成交價計，租金回報約1.9厘。
原業主孟氏2013年1870萬元購入，現帳面升值約六成。新買家名字孫振寧（SUN ZHENNING），採普通話拼音，料具內地背景，今次入市只需付樓價4.25%印花稅，涉約127.5萬元，即以港人身分首置名義入市。屋苑對上同類複式戶成交為2021年易手的8座單位，實用1367方呎，成交價3500萬元，實呎25,604元，以呎價計，現比2年前低4289元或17%。至於孟氏目前在港仍持有一個在2012年與丈夫聯名以3350萬元購入的九龍站擎天半島1座中層D室，實用1344方呎，為4房雙套連儲物室間隔，實呎24,926元。
LP6銀主盤2300萬沽 買家豪付230萬辣稅
另外，將軍澳日出康城LP6錄首宗銀主盤成交。中原副區域營業經理張鎮邦表示，LP6 1座連天台戶，實用1321方呎，4房雙套連工人套房間隔，連約1246方呎天台，享開揚海景。原業主2021年2828萬元一手購入，同年12月以4.5萬元租出，並曾向兩家財務公司加按單位，最終淪為銀主盤，並在去年及今年初曾分別以2350萬元及1980萬元開價拍賣，最後被收回，其後再以2800萬元放售，至近日終以2300萬元獲一名新港人買家承接，實呎17,411元，較2021年購入價貶值528萬元或19%。物業由原業主購入至今未滿3年，需繳樓價10% SSD額印稅，即230萬元，經協議後由新買家支付，即總購入價約2530萬元。
此外，中原分行經理趙必祥表示，西半山殷榮閣高層B室，實用946方呎，3房1套間隔，享海景，以2488萬元連一車位易手，實呎26,300元，成交價及呎價均為屋苑2020年7月份後新高。原業主2017年2338萬元購入，帳面賺150萬元或6%。