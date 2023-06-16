資料顯示，由孟晚舟沽出的3座複式戶，實用1407方呎，下層為大廳並設1房，上層設4間睡房，為5房1套連儲物室間隔，並設落地玻璃窗，屬特色單位，實呎21,315元。區內代理指出，單位放售多時，對上一口價為3180萬元，即是次成交減181萬元或6%，並據原業主今年初報稱，單位以4.8萬元租出，不排除是次屬連租約買賣或業主內部轉讓，而以新成交價計，租金回報約1.9厘。

11年前與丈夫3350萬購擎天4房戶

原業主孟氏2013年1870萬元購入，現帳面升值約六成。新買家名字孫振寧（SUN ZHENNING），採普通話拼音，料具內地背景，今次入市只需付樓價4.25%印花稅，涉約127.5萬元，即以港人身分首置名義入市。屋苑對上同類複式戶成交為2021年易手的8座單位，實用1367方呎，成交價3500萬元，實呎25,604元，以呎價計，現比2年前低4289元或17%。至於孟氏目前在港仍持有一個在2012年與丈夫聯名以3350萬元購入的九龍站擎天半島1座中層D室，實用1344方呎，為4房雙套連儲物室間隔，實呎24,926元。

LP6銀主盤2300萬沽 買家豪付230萬辣稅

另外，將軍澳日出康城LP6錄首宗銀主盤成交。中原副區域營業經理張鎮邦表示，LP6 1座連天台戶，實用1321方呎，4房雙套連工人套房間隔，連約1246方呎天台，享開揚海景。原業主2021年2828萬元一手購入，同年12月以4.5萬元租出，並曾向兩家財務公司加按單位，最終淪為銀主盤，並在去年及今年初曾分別以2350萬元及1980萬元開價拍賣，最後被收回，其後再以2800萬元放售，至近日終以2300萬元獲一名新港人買家承接，實呎17,411元，較2021年購入價貶值528萬元或19%。物業由原業主購入至今未滿3年，需繳樓價10% SSD額印稅，即230萬元，經協議後由新買家支付，即總購入價約2530萬元。

此外，中原分行經理趙必祥表示，西半山殷榮閣高層B室，實用946方呎，3房1套間隔，享海景，以2488萬元連一車位易手，實呎26,300元，成交價及呎價均為屋苑2020年7月份後新高。原業主2017年2338萬元購入，帳面賺150萬元或6%。