近9周計，CCL跌3周後升3周再跌3周，指數屬三升六跌，累跌1.41%，繼續在165點到168點之間反覆。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報167.25點，按周跌0.54%；CCL(中小型單位)報165.78點，按周跌0.53%；CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌1.43%及1.26%。

豪宅方面，CCL(大型單位)報167.28點，按周跌0.24%。

四大分區樓價則二升、二跌。港島CCL Mass報165.87點，按周跌2.64%，指數重回2023年2月水平；九龍CCL Mass報162.25點，按周升0.63%，終止2周連跌。

至於新界，新界東CCL Mass報179.28點，按周跌0.47%，連跌2周共0.93%；新界西CCL Mass報156.99點，按周微升0.03%，連升5周共3.59%。

2023年計，CCL累升5.90%，CCL Mass升7.00%，CCL(中小型單位)升7.13%，CCL(大型單位)升0.37%。