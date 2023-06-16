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CCL樓指連挫3周累跌1.13% 新界西樓價連續5周上揚

近日二手交投氣氛淡靜，具體反映5月22日至28日市況的中原城市領先指數CCL，最新報166.02點，按周跌0.48%，連跌3周共1.13%。中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周指數主反映5月底美國債務上限談判期間的市況，港股大幅波動，市場觀望，二手樓市成交淡靜，整體樓價持續窄幅偏軟。

近9周計，CCL跌3周後升3周再跌3周，指數屬三升六跌，累跌1.41%，繼續在165點到168點之間反覆。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報167.25點，按周跌0.54%；CCL(中小型單位)報165.78點，按周跌0.53%；CCL Mass、CCL(中小型單位)齊跌3周，分別累跌1.43%及1.26%。

豪宅方面，CCL(大型單位)報167.28點，按周跌0.24%。

四大分區樓價則二升、二跌。港島CCL Mass報165.87點，按周跌2.64%，指數重回2023年2月水平；九龍CCL Mass報162.25點，按周升0.63%，終止2周連跌。

至於新界，新界東CCL Mass報179.28點，按周跌0.47%，連跌2周共0.93%；新界西CCL Mass報156.99點，按周微升0.03%，連升5周共3.59%。

2023年計，CCL累升5.90%，CCL Mass升7.00%，CCL(中小型單位)升7.13%，CCL(大型單位)升0.37%。

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