moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

美停加息後首周末 十大屋苑5宗交投回升

美國聯儲局宣布暫緩加息後首個周末，十大屋苑交投稍見回升。中原地產統計，本周末兩日十大屋苑共錄5宗成交，較上周同期回升66.7%或多2宗，但仍是連續第7個周末錄單位數成交，而本周末零成交屋苑則回落至5個，包括鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。

代理指買家觀望多時終加快入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局暫緩加息，推動觀望多時的買家加快入市決定，二手交投亦略見起色，但吸引力仍不及新盤，本周末新界新盤熱賣，昨日開售成功售出逾八成可售單位，反映市場購買力十足，二手業主或需進一步調整叫價吸客。

中原地產首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園本周末破蛋，錄得1宗成交，本月累積成交增至3宗，平均實呎14899元，屋苑本周末成交為B座低層16室，實用710方呎，三房一套間隔，向東北，望會所園景，以1080萬元易手，實呎15211元；原業主2006年8月400萬元購入，持貨近17年，帳面獲利680萬元或1.7倍。

此外，美聯統計，十大屋苑周末兩日同錄5宗成交，與上周同期相同，並繼續在低位反覆橫行。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，美國暫停加息，雖然聯儲局表示下半年仍有機會加息，但市場憧憬息口即將見頂，對後市有利，料下半年樓市置業剛需持續，隨著後市逐步明朗化，二手市場鞏固及樓價稍為調整後，價量均有望重現升勢。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款