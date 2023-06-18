代理指買家觀望多時終加快入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，美國聯儲局暫緩加息，推動觀望多時的買家加快入市決定，二手交投亦略見起色，但吸引力仍不及新盤，本周末新界新盤熱賣，昨日開售成功售出逾八成可售單位，反映市場購買力十足，二手業主或需進一步調整叫價吸客。

中原地產首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園本周末破蛋，錄得1宗成交，本月累積成交增至3宗，平均實呎14899元，屋苑本周末成交為B座低層16室，實用710方呎，三房一套間隔，向東北，望會所園景，以1080萬元易手，實呎15211元；原業主2006年8月400萬元購入，持貨近17年，帳面獲利680萬元或1.7倍。

此外，美聯統計，十大屋苑周末兩日同錄5宗成交，與上周同期相同，並繼續在低位反覆橫行。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，美國暫停加息，雖然聯儲局表示下半年仍有機會加息，但市場憧憬息口即將見頂，對後市有利，料下半年樓市置業剛需持續，隨著後市逐步明朗化，二手市場鞏固及樓價稍為調整後，價量均有望重現升勢。