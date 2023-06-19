加息期完結 下半年買家入市增

戴德梁行執行董事、香港資本市場部主管高偉雄表示，香港與內地通關後未能刺激市場，加上息口高企，抑制部分投資者入市意欲；但受疫情影響，物業價格依然維持在較低水平，吸引自用買家入市。高續指，預計加息周期完結加上適應高息環境，相信下半年自用和中資買家會在大市回升前「撈底」，推動下半年投資活動。另外，高提到，通關後旅遊和住宿需求上升，亦帶動酒店物業成交，預計下半年會延續升勢。

睇好本港共居空間發展前景

去年施政報告提到一系列的「搶人才」政策，吸引內地和海外的專才和學生，戴德梁行執行董事、香港研究部主管鄧淑賢預料，未來幾年來港人才和學生數字將不斷攀升， 為共居空間、多戶型物業及學生公寓等的出租公寓物業提供機遇。鄧指，香港樓價高企，年輕人才會更傾向選擇租房，加上近年非本地大學生數目和佔比的上升以及學生宿舍的短缺，使學生及出租公寓需求上升。而這類型的物業有較穩定的入住率和租金收入，加上營運成本和維修支出相對較低， 相信會吸引營運商和投資者投入這個新興市場。

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