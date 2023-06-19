另一現樓示範單位為連裝修及家俬的MONACO MARINE 第1B座25樓F單位，實用面積435方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，享雙內園泳池及啟德河，設計特別之處，是開放式廚房旁有一道玻璃趟門分隔客廳與廚房，可有效分隔油煙，減少對客廳的影響。

住客會所方面，項目會所佔地總面積約3.7萬呎，共設有25項設施，6個宴會廳；MONACO ONE 會所主題為一級方程式賽車，而MONACO MARINE 則以大海航行為設計意念，兩個項目的兒童室內遊樂場都把主題充分融入其中，使小朋友能變身成賽車手或水手，享受歡樂時光。

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