會德豐旗下啟德MONACO ONE、MONACO MARINE，即將展開交樓程序，發展商於今日開放兩個現樓示範單位；當中不連裝修的MONACO MARINE 天際平台特色戶第1A座38樓A室，實用面積1,708方呎，屬4房雙套特大戶型，望維港景；單位設有265方呎平台，並內置樓梯通往747方呎私人天台，而客廳、睡房等所有房間採用落地玻璃幕牆。會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，單位將以招標形式發售，預期呎價有機會高見4.6萬元。
另一現樓示範單位為連裝修及家俬的MONACO MARINE 第1B座25樓F單位，實用面積435方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，享雙內園泳池及啟德河，設計特別之處，是開放式廚房旁有一道玻璃趟門分隔客廳與廚房，可有效分隔油煙，減少對客廳的影響。
住客會所方面，項目會所佔地總面積約3.7萬呎，共設有25項設施，6個宴會廳；MONACO ONE 會所主題為一級方程式賽車，而MONACO MARINE 則以大海航行為設計意念，兩個項目的兒童室內遊樂場都把主題充分融入其中，使小朋友能變身成賽車手或水手，享受歡樂時光。
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