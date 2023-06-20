港島近期開價的另一個新盤，為樓花期長約15個月的莊士中國（0298）鴨脷洲弦岸，首批50伙折實均呎26,862元，相關單位實用面積205至317方呎，提供最高折扣16%，單位折實價531.9萬至875.4萬元。

協成行總經理方添輝指，對近期市況具信心，並指傲華首批單位的價錢具吸引力。

協成行物業銷售主管張詩敏補充，是次定價參考同區一手、二手等物業，而傲華有地段優勢，亦為近年區内首個新盤，對銷情樂觀。

傲華今日起收票，及開放設於鰂魚涌的示範單位予公眾參觀，預計最快下周開賣，視乎市場反應加推。傲華首推50伙，涵蓋32伙開放式戶、14伙1房戶、4伙2房戶，實用面積220至450方呎，價單售價由526.2萬元至1251.4萬元，最高折扣為9%，折實實呎21665元至24974元，整批折實均呎逾2.3萬元。

入場單位為5樓G室，實用面積221方呎，開放式間隔，折實售價478.8萬，折實實呎21665元。

傲華位於筲箕灣東大街121號，提供156伙，標準戶實用面積211至456方呎，設開放式至兩房戶型。項目預計關鍵日期為2025年5月底，樓花期約23個月。

項目設12伙特色戶，實用面積190至737方呎，屬開放式至三房連套間隔。可留意是，項目個別平台特色戶的平台面積，較單位內籠面積大，以3樓H室為例，實用面積246方呎一房間隔，連622方呎平台，平台面積相等於2.5個單位內籠。

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