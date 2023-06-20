文章日期：2023年6月20日 17:10
佳明（1271）旗下土瓜灣單幢新盤明雋，今日首度開放現樓示範單位予傳媒參觀，項目示範單位以8樓C室為藍本，實用面積260方呎，屬1房連開放式廚房間隔，連22呎露台，樓層與樓高度3.15米，項目位於尖沙咀鐵路大廈售樓處內，設有一對連裝修及清水示位。
經改動連裝修單位拆除睡房門及牆，於牆身位置改為特色展示架，令單位變成半開放式間隔，增加空間感；客廳、睡房設近乎落地的玻璃窗；所有單位均設配備智能輕觸式指紋門鎖及品牌家電，住戶亦可透過智能電話控制單位內空調機及對講機。
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