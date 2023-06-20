經改動連裝修單位拆除睡房門及牆，於牆身位置改為特色展示架，令單位變成半開放式間隔，增加空間感；客廳、睡房設近乎落地的玻璃窗；所有單位均設配備智能輕觸式指紋門鎖及品牌家電，住戶亦可透過智能電話控制單位內空調機及對講機。

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