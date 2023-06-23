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YOHO MALL聯乘天線得得B 打造「夏日尋寶寶」 

暑假將至，新地（0016）旗下元朗YOHO MALL聯乘Teletubbies天線寶寶（天線得得B）打造近2,500呎「夏日尋寶寶」主題裝置，和市民重溫童夢時光。由7月15日至8月31日，在YOHO MALL I 中庭設置8大奇幻場境，包括「尋寶放大鏡」、「迷離水管花」、「幻影帽子山洞」、「『細』界之窗」、「魔法風車之森」、「尋『寶』時光門」、「虹光狂想舞台」及「七彩光影隧道」，和4 大隻Teletubbies大玩捉迷藏。

參觀人士除了可以在「尋寶放大鏡」、「迷離水管花」、「幻影帽子山洞」等場境和近3米高的巨型絨毛Laa-Laa、Dipsy、 Tinky Winky及 Po互動外，亦可於4.5米高的「虹光狂想舞台」欣賞4隻Teletubbies的舞姿；市民更可以在YOHO MALL I 沿路至 YOHO MALL II 1至3樓的不同角落，和60隻Teletubbies玩捉迷藏；YOHO MALL I及II連接通道的牆身亦特設「迷幻尋『寶』圖」錯視藝術畫為打卡點。另外，在8月12至13日，Tinky Winky、Dipsy、Laa-Laa及Po更會現身「Teletubbies 見面會」，與市民互動和拍照。

 

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