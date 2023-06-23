中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，二手交投淡靜，整體樓價走勢窄幅偏軟，CCL繼續在165點到168點之間反覆。近10周，CCL四升六跌，累計跌1.03%。今周港元拆息升穿5厘水平，創逾15年半新高，銀行的資金成本壓力增加，本港利率有機會再上調，對二手樓價的影響將於7月中旬公布的CCL才開始反映。

拆息升破5厘對樓市影響料下月中反映

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報167.33點，按周微升0.05%。CCL(中小型單位)報165.95點，按周微升0.10%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊單周企穩，結束3周連跌。CCL(大型單位)報170.31點，按周升1.81%。四區方面，本周港九市區升，新界兩區跌。

港島CCL Mass報166.71點，按周升0.51%。九龍CCL Mass報162.99點，按周升2.31%，連升2周共2.95%。新界東CCL Mass報176.09點，按周跌1.78%，連跌3周共2.70%。新界西CCL Mass報153.45點，按周跌2.25%，連升5周後回軟。

今年計CCL累升6.31%，CCL Mass升7.05%，CCL(中小型單位)升7.24%，CCL(大型單位)升2.19%。港島升6.93%，九龍升10.09%，新界東升3.58%，新界西升5.52%。

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