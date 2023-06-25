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經絡按揭: 承造九成按揭上限應放寬至2000萬物業

財政司長陳茂波出席電台節目時表示，本港高息情況可能維持一段時間，置業人士的按揭成數比例或可作微調，現正與金管局研究，稍後會公佈措施，並指政府希望聚焦幫助買樓自用的市民，而現時首次置業人士使用按保下，中小單位按揭成數已達九成，但亦有部分人反映在建立家庭或生育後有意換較大單位，希望政府考慮提供協助，政府會仔細研究。

對此，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自2019年10月「林鄭plan」、去年2月「波叔plan」推出後，市場反應正面，申請按揭保險計劃的個案、比例更一度創紀錄新高，根據金管局及香港按揭證券有限公司資料顯示，今年4月新取用住宅按揭貸款個案中，涉及按揭保險計劃的宗數佔比達36.7%，金額佔比則達44.5%，反映兩項措施能讓更多首置人士，以較低首期上車置業。

曹德明表示，近期樓市交投集中於1000萬元以下的物業，1000萬元以上至2000萬元物業交投則較淡靜，反映現時首置人士主導樓按市場；而市場雖有一定換樓需求，但本港部分較大戶型單位，樓價動輒過1000萬元以上，換樓客需要儲備更多首期才可「細屋搬大屋」；礙於1000萬元以上至1125萬元以下物業的貸款額上限為900萬元，1125萬元或以上1920萬元或以下物業的貸款額上限為960萬元，首期開支成換樓人士的主要考量。

曹德明建議，政府可因應時機，放寬首置人士按揭保險計劃樓價上限，可承造最高九成按揭貸款由樓價上限1000萬元放寬至2000萬元；曹表示，若政府可有序地放寬按保成數樓價上限，相信能進一步激活換樓市場及增加市場交投，令市場的供求及交投達至更平衡狀態。

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