新地(0016)、會德豐及恒地(0012)合作的西環卑路乍街KENNEDY 38, 目前已屆現樓,而命名為「CLUB ON THE ROCK」的住客會所,室內、外設施多元化,匯聚工作、生活及消閒配套於一體,並引入共享元素「Work from Club」,讓住戶可與親友暢談作樂之餘,亦可使用共享空間舉辦小型會議,及作為室外辦公的工作地點,室內、外座位皆配上USB充電設備。