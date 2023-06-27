暑假將至，信和集團旗下荃灣荃新天地CityWalk呈獻「KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館」，邀請小朋友返「暑期工」。由7月15日至8月20日，荃新天地2期中庭特設5大專區，，體驗不同的職業的工作樂趣，包括探索宇宙的「星際探險家」、製作便當的「日式便當達人」、窺探大自然奧秘的「植物科學家」、製作軟雪糕的「雪糕研發師」、和魅力四射的「偶像練習生」。
會員憑8至15點數可以參與夢想職業體驗館1次，小朋友每完成一項體驗即可賺取「夢想代幣」，用以換取文具、生活用品、玩具等獎賞，荃新天地亦聯同協康會安排職業體驗活動予SEN小朋友；參加者捐款20元予協康會，即可獲贈「夢想職員證」，出示「夢想職員證」並於指定商戶消費，即可享有期間限定員工購物折扣、現金券等。
另外，LOG-ON POP-UP店已登陸荃新天地1期中庭並設有多項獨家優惠，包括單一消費滿200元即可以99元換購LOG-ON X Matchwood 環保購物袋1個；購買THECOOOPIDEA產品單一消費滿300元，即可獲贈THECOOPIDEA VINLY迷你無線喇叭1個；憑「夢想職員證」購買MANUAL FACTORY BEAR手提風扇即可獲6折優惠。
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