暑假將至，信和集團旗下荃灣荃新天地CityWalk呈獻「KIDS DREAM BIG！夢想職業體驗館」，邀請小朋友返「暑期工」。由7月15日至8月20日，荃新天地2期中庭特設5大專區，，體驗不同的職業的工作樂趣，包括探索宇宙的「星際探險家」、製作便當的「日式便當達人」、窺探大自然奧秘的「植物科學家」、製作軟雪糕的「雪糕研發師」、和魅力四射的「偶像練習生」。