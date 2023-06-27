文章日期：2023年6月27日 17:27
舖市稍為回勇，有資深投資者趁勢沽貨套現獲利。資料顯示，元朗教育路嘉誠大廈地下3及11號舖，建築面積約919方呎，上月底以5500萬元售出，呎價約5.98萬元，舖位由專門從事入境旅遊生意的萬通集團羅佛照或相關人士，透過萬士運通有限公司於2009年以共2810萬元購入，持貨約14年，帳面獲利2690萬元，賺幅約96%。上述舖位現由手機配件店以月租13萬元租用，租金回報約2.84厘。
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