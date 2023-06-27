在7月1至2日、8至9日連續兩個周末內，於apm、大埔超級城、元朗廣場、柴灣新翠商場及新都廣場，以電子貨幣即日消費滿3000元，即可享2倍積分回贈；7月1 日至2日，關注apm、大埔超級城及元朗廣場任何一個社交平台及憑當日任何電子消費可獲贈棉花糖或爆谷1份；7月1日至31日，於wwwtc mall 即日以電子貨幣消費滿800元起，即可換取高達5000元的電子優惠劵，享最高16%回贈，滿50000元可額外享5倍積分；訪港旅客出示有效旅遊證件或護照正本，可額外獲贈體驗劵、雪糕劵或電子優惠券1張；另外，每逢周末關注商場Instagram或小紅書，即可獲得1杯精選凍飲。

此外，apm、大埔超級城和元朗廣場會分別在7月8日至9日、6月30日至7月2日和7月1日至7日舉行萌「寵」週末市集、電動車展及美食市集。

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